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Москву атакували безпілотники. Банкова відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Москву атакували безпілотники. Банкова відреагувала
Вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи
фото з відкритих джерел

Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою. Про це він написав у своєму Twitter.

«Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять таємничі «безпілотники» над Москвою?

  1. Зло не залишиться безкарним.
  2. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату.
  3. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де в РФ розташовані «секретні установи», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками.

До слова, вибухи, які пролунали у Москві поблизу ключових будівель міноборони РФ. Це свідчить про те, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.

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Теги: росія Михайло Подоляк безпілотник Москва

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