Москву атакували безпілотники. Банкова відреагувала

Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою. Про це він написав у своєму Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бумеранг завжди повертається до своїх метальників. Навіть якщо вони переконані у власній безкарності, бо ховаються під покровом анонімності в конспіративних будівлях спеціальних організацій за тисячі кілометрів від активного фронту. Справедливість має довгі руки. Про що говорять таємничі «безпілотники» над Москвою?

Зло не залишиться безкарним. Ніхто не обіцяв Росії тишу. І після 17 місяців повноцінної війни агресор завжди отримує справедливу відплату. І насамперед… про добру обізнаність щодо того, де в РФ розташовані «секретні установи», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, вибухи, які пролунали у Москві поблизу ключових будівель міноборони РФ. Це свідчить про те, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.