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Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора
Саакашвілі: «Я дуже добре знаю Путіна, дивлюся зараз і не пам'ятаю, щоб він був таким істеричним»
фото з відкритих джерел

Саакашвілі заявив, що у Путіна залишились тижні при владі

Експрезидент Грузії, нині ув’язнений Михайло Саакашвілі зробив прогноз щодо російського диктатора Володимира Путіна. Допис він опублікував у Facebook.

«Я дуже добре знаю Путіна, дивлюся зараз і не пам'ятаю, щоб він був таким істеричним», – написав Саакашвілі.

Він зазначив, що у Путіна залишились тижні при владі.

«Потім буде короткий об'їзд і великий безлад. Наскільки швидко це станеться, значною мірою залежить від постійного просування України на полі бою», – написав експрезидент Грузії.

Також Саакашвілі наголосив, що українці повернуть Бахмут найближчими тижнями, досягнуть Азовського моря максимум у вересні і почнуть заходити в Крим, а зайти в Крим - означає «стратити Путіна».

«Зверніть увагу, вперше Путін в Дагестані вийшов до народу в моєму стилі. Ніде в Росії не ризикнули так і відвезли б його в самий відсталий регіон», – підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років. 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу». 

Пізніше Росія закрила кримінальну справу за фактом збройного заколоту проти власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Після заколоту власника ПВК «Вагнер» російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану, щоб провести нараду з розвитку туризму. Під час своєї поїздки Путін активно демонстрував прояви «єднання з народом»: цілувався, обіймався та тиснув руки.

Однак соцмережі запідозрили, що в Дагестан відправили двійника Путіна. Копія російського тирана, яка вища за «оригінал», безстрашно спілкується з натовпом, обіймається і навіть цілується.

До слова, російський диктатор Володимир Путін став «абсолютно» ослабленим після спроби заколоту голови приватної-військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Теги: росія Михайло Саакашвілі путін переговори Євген Пригожин

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