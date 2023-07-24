Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві

«Бавовна» у Москві пролунала у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки РФ

Вибухи, які пролунали у Москві поблизу ключових будівель міноборони РФ. Це свідчить про те, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Справді гарні новини…Те, що «бавовна» у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна», – зауважив Юсов.

Він додав, що одночасно багато «бавовни» спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму. «Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України», – резюмував Юсов.

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Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Зокрема, на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Також місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.