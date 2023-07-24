Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
фото скріншот відео

«Бавовна» у Москві пролунала у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки РФ

Вибухи, які пролунали у Москві поблизу ключових будівель міноборони РФ. Це свідчить про те, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Справді гарні новини…Те, що «бавовна» у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна», – зауважив Юсов.

Він додав, що одночасно багато «бавовни» спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму. «Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України», – резюмував Юсов.

Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Зокрема, на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Також місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.

Теги: розвідка окупанти Міноборони РФ Москва безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни з артилерії обстріляли громаду в Сумській області
Російські загарбники обстріляли Сумщину: є загиблий й поранені
22 липня, 23:40
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
20 липня, 22:03
ЗСУ назвали втрати росіян у Бахмуті
ЗСУ назвали втрати росіян у Бахмуті
17 липня, 20:06
Окупанти обстріляли багатоквартирний сектор Краматорська
Атака на Харківщину та ракетний удар по Краматорську: яка ситуація в регіонах
17 липня, 11:08
«Уральський електрохімічний комбінат» входить до складу Держкорпорації «Росатом» і є найбільшим у світі об'єктом зі збагачення урану
У Росії сталася аварія на найбільшому в світі заводі зі збагачення урану
14 липня, 13:11
Кадиров відправив своїх бойовиків на війну в Україну
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
14 липня, 07:14
ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня
Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ
13 липня, 06:22
Лише у Бучі на початку повномасштабної війни окупанти розстріляли сотні мирних жителів
500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
8 липня, 11:09
У низці областей оголошено повітряну тривогу
Повітряні сили попередили про загрозу атаки ракет і дронів для низки областей
28 червня, 01:43

Політика

Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
Війна РФ проти України: британська розвідка вказала на що Кремль робить ставку
Війна РФ проти України: британська розвідка вказала на що Кремль робить ставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
26K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
13K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту