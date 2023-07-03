Скандал у Відні: штаб-квартира ООН поскаржилася на українських активістів

У Відні українці вийшли на акцію через загрози на ЗАЕС

Розганяти українців вийшов російськомовний працівник організації

Працівники штаб-квартири ООН у Відні поскаржилися у поліцію на українців, які організували мітинг біля будівлі відомства. Протестувальники хотіли привернути увагу до ядерного шантажу Росії на захопленій ЗАЕС, повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як розповів організатор акції, активіст із Відня Андрій Каріоті, мета акції полягала в тому, аби привернути увагу ООН до загроз, які створює Росія на захопленій ЗАЕС. У відповідь на це працівники штаб-квартири ООН викликали поліцію й поскаржилися на учасників демонстрації, більшість з яких – українські біженці.

У коментарі «Главком» Каріоті додав, що розганяти українців вийшов російськомовний працівник організації, який був невдоволений тим, що українці під час демонстрації поширювали листівки з інформацією про загрози, які спричиняє Росія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком домовилися про взаємодію між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС.