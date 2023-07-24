Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі

З 1 січня 2028 року усі громадяни країни-агресора, які мають військові звання рядових, сержантів, старшин, прапорщиків будуть перебувати у запасі до 55 років, а офіцери – ще довше

Граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання, зростає на п'ять років, закон про це сьогодні підписав диктатор Володимир Путін. Цей документ був опублікуваний на порталі правової інформації.

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Поправки внесли до закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Також збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.

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Норми закону набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Передбачається перехідний період до 1 січня 2028 року, щоб громадяни, які перебувають у запасі, переводилися у відставку поетапно. Ті, кому 50 років виповниться 2024 року, будуть перебувати в запасі до 51 року, ті, кому 50 років виповниться 2025 року, – до 52 років. Громадяни, які досягли 50 років у 2026 році, будуть перебувати у запасі до 53 років, а у 2027 році – до 54 років.

З 1 січня 2028 року усі громадяни, які мають військові звання рядових, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів, будуть перебувати у запасі (відповідно, у мобілізаційному людському резерві) до 55 років.

При цьому громадяни віком від 50 до 54 років, переведені військкомами у відставку до 1 січня 2024 року, не підлягають зарахуванню до запасу. Водночас, вони можуть за своїм бажанням подати заяву до військового комісаріату про продовження перебування в запасі до досягнення нового граничного віку.

У законі йдеться, що громадяни Росії, перебуваючи на строковій службі або в запасі, можуть надійти на контракт для участі в операціях за межами країни.

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Норми закону також дозволяють іноземцям укладати контракт про перебування в резерві за умови, що виконання ними посадових обов'язків не пов'язане із державною таємницею.

Вперше контракт про перебування в резерві можуть укладати громадяни Росії, які не мають іноземного громадянства або посвідки на проживання, перебувають у запасі і проходили військову службу або завершили навчання за програмами військової підготовки.

Якщо громадяни країни-агресора мають військові звання старших офіцерів, вони зможуть укласти такий контракт до 62 років (сьогодні до 57 років). Молодший офіцерський склад зможе укласти перший контракт про перебування у резерві до 57 років (на сьогодні до 47 років), громадяни, які мають інші військові звання, – до 52 років (зараз – до 42 років). Крім того, документ дозволяє укладати перший контракт про перебування в резерві громадянам, які мають військові звання вищих офіцерів, віком до 67 років.

Закон встановлює випадки припинення перебування громадянина у резерві. Це можливо у разі призову з мобілізації, укладання контракту для участі у діяльності з відновлення міжнародного миру або припинення міжнародної терористичної діяльності за межами Росії, а також якщо громадянин уклав контракт про добровільне сприяння у виконанні завдань, покладених на армію.

Нагадаємо, Кремль робить ставку на використання тактичних дронів в Україні, як один із найважливіших компонентів сучасної війни. Тому навчатиме управляти ними навіть школярів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, всіх російських школярів навчити основ управління бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін оголосив, що уроки включатимуть ведення розвідки місцевості та способи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника.

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