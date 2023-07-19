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Треба розблокувати Чорне море, щоб усунути продовольчу небезпеку – глава Єврокомісії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Треба розблокувати Чорне море, щоб усунути продовольчу небезпеку – глава Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Європейський союз буде використовувати всі наявні засоби, щоб продовжувати забезпечення продовольчої безпеки

Аби усунути продовольчу небезпеку для найвразливіших країн світу і задля збереження можливості експорту українських товарів, надзвичайно важливо відновити транспортні зв'язки через Чорне море. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Укрінформ.

«Я глибоко занепокоєна рухом Росії до припинення Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля ООН та Туреччини. Існує ризик, що це принесе продовольчу небезпеку дуже багатьом уразливим країнам по усьому світу», - сказала президентка.

Вона підкреслила, що Європейський союз буде використовувати всі наявні засоби, щоб продовжувати забезпечення продовольчої безпеки. З цією метою ЄС активно використовуватиме «коридори солідарності» на кордонах з Україною, завдяки яким вже було успішно доставлено понад 45 мільйонів тонн зерна та інших продовольствних продуктів.

«Чорноморська ініціатива надала додаткові 35 мільйонів тонн (українського експорту – ред.). Тож ми, напевно, будемо продовжувати вивозити аграрну продукцію з України на глобальний ринок через «коридори солідарності». Але важливим є розблокувати Чорне море та продовжувати експорт цим шляхом», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

До слова, після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше. Тому Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна

Теги: росія Чорне море експорт зерно Європейський союз

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