Російські школярі з 1 вересня навчатимуться керувати бойовими дронами

З 1 вересня школярі почнуть вивчати основи застосування безпілотників під час уроків так званого «початкового військового вишколу»

За словами чиновника, цю ініціативу підтримали і міноборони Росії, і міносвіти країни-окупанта

У Росії продовжується мілітаризація освіти: школярі з 1 вересня почнуть вивчати основи застосування безпілотників під час уроків так званого «початкового військового вишколу». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на російського сенатора Артема Шейкіна.

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За словами чиновника, цю ініціативу підтримали і міноборони Росії, і міносвіти країни-окупанта.

Наголошується, що у програмі передбачено вивчення різних видів дронів, їх призначення, тактико-технічні характеристики та загальний устрій БПЛА. Крім того, школярів навчатимуть проведенню розвідки місцевості та способів протидії безпілотникам супротивника.

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Зазначається, що таку програму планують реалізувати в осередках російської пропаганди: у так званій «Юнармії» та «Авангарді».

Окрім вивчення дронів, у Росії ще готують програму навчання школярів з мінно-вибухових травм.

Зокрема, протягом останнього десятиліття російська освіта значно мілітаризувалася. В осередках роспропаганди «Юнармія» та «Авангард» дітей із раннього віку навчають користуватися зброєю, проводити розвідку та вчать орієнтуванню на місцевості.

Окупанти, приміром, у Криму, долучають дітей та школярів до військових змагань та проводять так звані «уроки патріотизму», на яких фактично вчать помирати за Росію. Уроки військового захисту присутні у всіх навчальних програмах Росії, починаючи з дитсадочків, завершуючи вишами.

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Нагадаємо, окупанти вивозили літніх та вразливих українців на територію Росії, позбавляли їх громадянства. Їх також змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури.

До слова, рашисти на узбережжі Азовського моря влаштували величезну військову базу замість курорту.