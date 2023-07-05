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Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками
Інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після опівночі повітряні сили збили «Шахед» над Дніпропетровською областю

Російська окупаційна армія вночі та вранці, 5 липня, атакувала дронами Дніпропетровську область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються», – повідомив Лисак.

Силами Повітряного Командування «Схід», після опівночі було збито один безпілотник типу «Шахед-136» над Дніпропетровською областю.

Інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо, повідомляє голова ОВА. 

Нагадаємо, що російська армія майже щодня атакує Нікопольський район за допомогою артилерії, ракет та дронів. За ніч 3 липня ворог двічі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Із осколковими пораненнями ушпиталено 86-річну жінку

Триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: Дніпропетровщина безпілотник

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