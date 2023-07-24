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«Бавовна» у Москві: пролунала серія вибухів у різних районах

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Бавовна» у Москві: пролунала серія вибухів у різних районах
Москва була атакована двома дронами
фото: Telegram

Повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста

Вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками. Про це повідомляють росЗМІ.

З опублікованих відеозаписів видно наслідки вибухів у різних районах столиці РФ.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.

Як повідомляють у телеграм-каналах, попередньо один БПЛА врізався у житловий будинок у Москві.

Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

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На весь екран

Раніше повідомлялося, що Курська обласна влада (РФ) повідомила про обстріли, які спричинили пошкодження декількох населених пунктів у регіоні. Унаслідок обстрілів були спричинені пошкодження будівель, відключення електропостачання та виникнення пожежі, ніхто з місцевих жителів не постраждав. 

Нагадаємо, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Теги: вибух місто влада населення Москва

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