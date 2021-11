Конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України

Мовою оригіналу

Группа из 15 американских конгрессменов-республиканцев во главе Майком Тернером обратились в среду к президенту Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину. Именно так – направить контингент военных в нашу страну. Не на учения, а в связи с возможной агрессией РФ. Без всяких иносказаний.

Кроме того конгрессмены хотят немедленно оказать Киеву поддержку в виде предоставления разведывательных данных и поставок вооружений. И снова – в связи с очередным наращиванием российской военной группировки у границы с Украиной. Текст обращения был опубликован в Тwitter корреспондентом Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих.

Так что не стоит рассказывать про потерю Украиной международной поддержки в связи с российской агрессией. Да, в США у нас двухпартийная поддержка, а президент Байден встречается президентом Зеленским, как со вторым из европейских лидеров после Меркель. Но все-таки республиканцы в этом вопросе, мне кажется, гораздо более жесткие и понимают общую картину лучше демократов. Потому мне именно эта партия всегда импонировала больше. Что касается поддержки Германии или Франции – ее по факту особо и не было. Выражали глубокую озабоченность, запрещали помогать Украине оружием и в 2015 году спокойно объявили о старте строительства «Северного потока-2».

Услышит ли Байден своих конгрессменов? Будем реалистами – своих депутатов американский президент слушает гораздо внимательнее, чем украинских. Пойдет ли на выполнение их требований? Далеко не факт. Украине в этой ситуации остается сделать упор на продвижение в США своих информационных месседжей. И в первую очередь не через политиков и чиновников, как мы делали с 2014, а активно работать с ведущими американскими СМИ.

Можно выделить на это деньги из бюджета и хороших своих авторов. Чтобы не только конгрессмены, но и рядовые американские избиратели задавали президенту вопрос – почему мы так мало помогаем прекрасной стране, которая героически и с потерями защищается от империи зла? Потому что российское лобби с обратными тезисами про коррумпированную и бесполезную Америке Украину работает давно и именно в этом направлении...

15 House R's led by @MikeTurnerOH ask POTUS to consider sending US troops to Ukraine, immediately send intel & weapons support -- as Russian forces stage on border. T saying Russian troops/tanks & aggressive behavior fuels concerns Russia is planning additional incursions pic.twitter.com/LrCye4xkxX