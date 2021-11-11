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    Думки вголос

    Конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Не варто розповідати про втрату Україною міжнародної підтримки через російську агресію - Конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України
    Не варто розповідати про втрату Україною міжнародної підтримки через російську агресію
    фото з відкритих джерел

    Американські партнери хочуть негайно надати Києву підтримку у вигляді розвідувальних даних та постачання озброєнь

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    Группа из 15 американских конгрессменов-республиканцев во главе Майком Тернером обратились в среду к президенту Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину. Именно так – направить контингент военных в нашу страну. Не на учения, а в связи с возможной агрессией РФ. Без всяких иносказаний.

    Кроме того конгрессмены хотят немедленно оказать Киеву поддержку в виде предоставления разведывательных данных и поставок вооружений. И снова – в связи с очередным наращиванием российской военной группировки у границы с Украиной. Текст обращения был опубликован в Тwitter корреспондентом Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих.

    Так что не стоит рассказывать про потерю Украиной международной поддержки в связи с российской агрессией. Да, в США у нас двухпартийная поддержка, а президент Байден встречается президентом Зеленским, как со вторым из европейских лидеров после Меркель. Но все-таки республиканцы в этом вопросе, мне кажется, гораздо более жесткие и понимают общую картину лучше демократов. Потому мне именно эта партия всегда импонировала больше. Что касается поддержки Германии или Франции – ее по факту особо и не было. Выражали глубокую озабоченность, запрещали помогать Украине оружием и в 2015 году спокойно объявили о старте строительства «Северного потока-2».

    Услышит ли Байден своих конгрессменов? Будем реалистами – своих депутатов американский президент слушает гораздо внимательнее, чем украинских. Пойдет ли на выполнение их требований? Далеко не факт. Украине в этой ситуации остается сделать упор на продвижение в США своих информационных месседжей. И в первую очередь не через политиков и чиновников, как мы делали с 2014, а активно работать с ведущими американскими СМИ.

    Можно выделить на это деньги из бюджета и хороших своих авторов. Чтобы не только конгрессмены, но и рядовые американские избиратели задавали президенту вопрос – почему мы так мало помогаем прекрасной стране, которая героически и с потерями защищается от империи зла? Потому что российское лобби с обратными тезисами про коррумпированную и бесполезную Америке Украину работает давно и именно в этом направлении...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: США армія війна Україна
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    Конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України