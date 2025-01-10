МЗС прокоментувало затримання «українських найманців» у Венесуелі

За словами речника МЗС, влада Венесуели не надала доказів затримання українців

Міністерство закордонних справ України заперечує затримання українських громадян у Венесуелі. Про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, повідомляє «Суспільне».

«Наша дипломатична установа звʼязалася з міністром закордонних справ Венесуели, який повідомив, що він не володіє інформацією щодо належності затриманих до українського громадянства. Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень», – каже він.

Речник МЗС наголосив, що заяви про нібито затримання українських бойовиків можуть бути нагнітанням з боку лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Варто зазначити, що Україна не визнає вибори у Венесуелі і Мадуро як президента країни. За словами Тихого, це спотворення волевиявлення венесуельського народу.

Нагадаємо, влада Венесуели затримала сімох іноземних «найманців», серед яких двоє громадян США, двоє громадян Колумбії та троє українців. За словами президента Ніколаса Мадуро, вони «планували здійснити терористичні дії» за три дні до його інавгурації.

Раніше Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

До слова, суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного президента Ніколаса Мадуро на виборах.