В Україні зріс попит на картоплю: чи вплине це на ціни

Картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року

Аналітики не виключають ймовірності подальшого зростання вартості картоплі

В Україні зріс попит на картоплю. Наразі її вартість складає 22-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Активізацію торгової активності в даному сегменті оператори ринку пов’язують із збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят. При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у даному сегменті, проте зізнаються, що різкого подорожчання не варто очікувати», – зауважують аналітики.

Аналітики зазначили, що наразі картопля надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року.

Раніше «Главком» оцінив рівень цін на картоплю у столичних супермаркетах та на овочевих ятках.

Нагадаємо, що в Україні знизилися ціни на ріпчасту цибулю. Причиною зниження вартості аналітики проєкту EastFruit називають зниження попиту в даному сегменті.

Також в Україні знизилися ціни на імпортні помідори, наразі вони коштують 70-80 грн/кг. Короткочасне, але помітне підвищення цін минулого тижня стало однією із причин різкого зниження попиту на турецькі томати.