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Авіакатастрофа в Казахстані: МЗС України зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: МЗС України зробило заяву
Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау
фото з відкритих джерел

За словами Андрія Сибіги, дедалі більше деталей про причини авіатрощі вказують на російський слід

Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній». Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Катастрофа літака «Азербайджанських авіаліній» жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину», – зазначив він.

За словами дипломата, чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.

«Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину», – зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: МЗС Андрій Сибіга авіакатастрофа Казахстан літак росія

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