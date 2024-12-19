Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців
Станом на 1 жовтня 2024 року 25,79% пенсіонерів отримують виплати у розмірі менше як 3000 гривень
фото: bank.gov.ua

Розмір пенсії залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу

Протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Таким чином, у наступному році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

Мінімальна пенсія в Україні становить:

  • для всіх непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу – 2725 гривень;
  • для пенсіонерів віком до 70 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 2980 гривень;
  • для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 3240 гривень;
  • для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 3370 гривень;
  • для пенсіонерів від 80 років за наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків – 3370 гривень.

Також зазначається, що згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року 25,79% пенсіонерів отримують виплати у розмірі менш як 3000 гривень.

Нагадаємо, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

Читайте також:

Теги: пенсія пенсіонери пенсійна система Україна українці гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та експерти Міжнародного валютного фонду 11 листопада розпочали обговорення чергового траншу кредиту
Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF
19 листопада, 15:24
Звіт ISW щодо війни в Україні
Росіяни просунулися в Курській області, а ЗСУ – на Харківщині – карти ISW
20 листопада, 07:10
За даними слідства, протягом 1998-2024 років сукупний дохід Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира склав 37,71 млн грн
Вивозили валюту до Євросоюзу під час війни. З’явилися нові деталі у справі Крупи
5 грудня, 08:45
Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні
Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити та на що витратити кошти
1 грудня, 11:16
Ксав'є Беттель зробив заяву про вступ України в НАТО
Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО
4 грудня, 08:11
На території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога
У двох областях можуть почастішати повітряні тривоги: названа причина
10 грудня, 19:52
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
12 грудня, 16:46
Пасажири у Польщі можуть бути змушені платити додаткові кошти
Новий податок у Польщі може торкнутись кишень багатьох українців
13 грудня, 21:20
Трамп призначив 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та РФ
Спецпредставник Трампа з питань України може відвідати Москву – Bloomberg
Вчора, 10:59

Особисті фінанси

Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців
Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців
Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму
Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму
Підвищення податків. Скільки ФОПів закрилося після підписання закону
Підвищення податків. Скільки ФОПів закрилося після підписання закону
Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії
Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії
Підвищення тарифів на транспортування газу. Депутатка пояснила, до чого готуватися споживачам
Підвищення тарифів на транспортування газу. Депутатка пояснила, до чого готуватися споживачам
Стало відомо, куди українці витрачають «тисячу Зеленського»
Стало відомо, куди українці витрачають «тисячу Зеленського»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
25K
Орбан відреагував на критику Зеленського
11K
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9536
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
8510
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua