Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців

Станом на 1 жовтня 2024 року 25,79% пенсіонерів отримують виплати у розмірі менше як 3000 гривень

Розмір пенсії залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу

Протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Таким чином, у наступному році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

Мінімальна пенсія в Україні становить:

для всіх непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу – 2725 гривень;

для пенсіонерів віком до 70 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 2980 гривень;

для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 3240 гривень;

для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) – 3370 гривень;

для пенсіонерів від 80 років за наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків – 3370 гривень.

Також зазначається, що згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року 25,79% пенсіонерів отримують виплати у розмірі менш як 3000 гривень.

Нагадаємо, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».