Два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Артема Гураєвського

18 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу з боку Росії в районі населеного пункту Піски Донецької області Артем загинув

Майже два роки доля оборонця не була відома, батьки його чекали вдома

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Гураєвського.

На Хмельниччину 26 червня 2024 року «на щиті» повернувся молодий воїн, який загинув майже два роки тому. Весь цей час доля 23-річного Артема Гураєвського була невідомою. Про це повідомила Дунаєвецька громада.

Як зазначається, Артем Гураєвський народився 25 лютого 1999 року. Він був жителем села Держанівка Дунаєвецької громади. На війну хлопець пішов солдатом-стрільцем стрілецького відділення стрілецького взводу.

18 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу на Донеччині загинув Артем Гураєвський з села Держанівка Хмельницької області фото з відкритих джерел

18 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу з боку Росії в районі населеного пункту Піски Донецької області Артем загинув.

Майже два роки доля оборонця не була відома, батьки його чекали вдома. Тривала процедура опізнання та очікування аналізу ДНК. Проте підтвердилось найгірше – серце Артема Гураєвського назавжди перестало битися у віці 23 роки.

«Важко писати про втрати, а особливо, коли йдуть зовсім молоді. Всім серцем співчуваємо та схиляємось у вічній пошані перед родиною Героя», – йдеться у дописі Дунаєвецької міськради.

Поховали героя у селі Держанівка. У захисника залишилися тато, мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.