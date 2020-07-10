МЗС України відреагувало на скандальну заяву Саакашвілі щодо Грузії



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У МЗС підкреслили, що позиція Саакашвілі не може вважатися позицією держави

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.

Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо відносин з Грузією на тлі скандальної заяви голови виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

У МЗС наголосили, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. «Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС України повідомили, що активно працюють над наповненням партнерства з Грузією практичними заходами. «На порядку денному - імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо. Зміцнюється співпраця у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є бепекові виклики і проблеми окупованих Росією територій наших держав», - йдеться в коментарі.

Підкреслюється, що реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.

Нагадаємо, голова виконавчого комітету реформ при президенті України, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав нинішній грузинський уряд повністю нелегітимним. У парламенті Грузії заявили, що Києву доведеться дати пояснення черговим «пропагандистським« висловлюванням Саакашвілі.

Через цю заяву 10 липня посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії.