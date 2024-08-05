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На порядку денному протидія корупції: до України прибув міністр юстиції Японії Рюдзі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На порядку денному протидія корупції: до України прибув міністр юстиції Японії Рюдзі
Під час візиту Рюдзі планує провести низку зустрічей з українськими колегами
фото: пресслужба посольства Японії

Сторони планують обговорити співпрацю у сферах судової реформи

Сьогодні, 5 серпня, до України прибув міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі, щоб обговорити можливості співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції. Про це повідомляє пресслужба посольства Японії в України.

«Під час візиту він планує провести низку зустрічей з українськими колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у липні Київ відвідував міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Моріяма Масахіто.

Під час свого візиту міністр провів низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Зокрема Моріяма Масахіто зустрівся із міністром освіти Оксенем Лосивим. Сторони обговорила питання академічних обмінів, підвищення мобільності студентів та спільних проєктів, наголосивши на важливості відбудови.

Моріяма Масахіто запевнив, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну у відновленні миру.

Раніше Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство.

Теги: корупція Японія

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