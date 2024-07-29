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В Україну прибув міністр освіти та науки Японії (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україну прибув міністр освіти та науки Японії (фото, відео)
Масахіто зустрівся із міністром освіти Оксенем Лосивим
фото: пресслжба посольства Японії в Україні

Україна та Японія обговорили співпрацю в освітній сфері 

Сьогодні, 29 липня, до Києва прибув міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Моріяма Масахіто. Про це повідомляє пресслужба посольства Японії в Україні.

Під час свого візиту міністр провів низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Зокрема Моріяма Масахіто зустрівся із міністром освіти Оксенем Лосивим. Сторони обговорила питання академічних обмінів, підвищення мобільності студентів та спільних проєктів, наголосивши на важливості відбудови .

Моріяма Масахіто побував у Немішаївському фаховому коледжі – спостерігав за навчанням та практикою студентів, які користуются наданими JICA сільськогосподарською будівельною технікою, ПК та іншим обладнанням.

Міністр вже поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України та віддав шану полеглим воїнам. Також він відвідав меморіал жертвам російської окупації в Бучі. Та побував у місті Ірпінь, яке в лютому 2022 року стало щитом від нападу російських окупантів на столицю.  

В Україну прибув міністр освіти та науки Японії (фото, відео) фото 1

Моріяма Масахіто запевнив, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну у відновленні миру.

В межах свого візиту в Київ міністр також відвідав Українсько-японський центр КПІ ім. Сікорського. Він познайомився з різноманітною діяльністю центру та провів бесіду з ректором КПІ Анатолієм Мельниченком.

В день візиту міністра освіти, культури, спорту та науки Японії Моріями Масахіто відбулася спільна комісії з питань співробітництва у галузі освіти, науки та технологій. Комісія обговорила питання академічних обмінів, підвищення мобільності студентів та спільних проєктів, наголосивши на важливості відбудови України.

Нагадаємо, Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство.

Теги: Японія Оксен Лісовий освіта

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