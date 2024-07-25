Як чоловік із Японії накопичив 132 мільйони єн і вийшов на пенсію

Японець 10 місяців економив на всьому

45-річний чоловік з Японії, який вирішив залишитися анонімним, став об'єктом уваги в соціальних мережах після того, як він оголосив про своє досягнення фінансової незалежності й дострокового виходу на пенсію. За інформацією Oddity Central, чоловік працював на стабільній, але високонапруженій роботі протягом останніх років і доклав всіх зусиль, щоб накопичити значну суму – 132 мільйони єн (близько 31,3 млн гривень).

Японець пише у своїх соцмережах про досягнення цілі FIRE (Financial Independence, Retire Early), досягнутої після двадцяти років і десять місяців напруженої економії. Починаючи з початку 2000-х, він займався високовідповідальною роботою з постійними піковими навантаженнями і часом, проведеним в офісі після опівночі. Не зважаючи на приємний дохід, близько п’яти мільйонів єн на рік, він вирішив не залишати цю роботу на користь менш напружених варіантів, але пристосував своє життя, щоб максимально збільшити накопичення.

Рівень його економії і відмов викликав здивування у багатьох. Бажаючи зібрати 100 мільйонів єн якнайшвидше, чоловік змінив свій спосіб життя: відмовився від квартири в оренду, перейшовши на проживання у компанійному гуртожитку за 30 000 єн на місяць. Він збирав необхідні побутові речі зі сміттєвих баків та використовував купони на знижки, щоб мінімізувати витрати. В літній період він відмовився від кондиціонера, а взимку обійшовся вправами й ковдрами.

На початку цього року він анонсував досягнення цілі – накопичення 132 мільйонів єн, що дало йому можливість вийти на пенсію достроково. Також він написав книгу про свій досвід FIRE, яка стала успішною і додатково забезпечила його фінансову незалежність.

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