Скільки часу потрібно Китаю для повної блокади Тайваню?

Чи встигне Японія захистити Тайвань від Китаю?

Тайвань за три дні.

Японський уряд провів аналіз китайських військових навчань. Причина проста і зрозуміла, Японія не має армії офіційно, через певні події у Другій Світовій. У них є Загони Самооборони і певний законодавчий контроль над армією, який хоча і був послаблений, тим не менш потребує рішення парламенту на використання сил у випадку, коли самооборона не є очевидною. У випадку нападу Китаю на Тайвань, Японії буде потрібний час аби законодавці прийняли рішення. Для цього японцям треба розуміти загалом скільки часу у них буде на прийняття цього рішення.

Японці у результаті аналізу вирішили вважати, що на блокаду Тайваню Китаю знадобиться всього місяць. За цей місяць Китай повністю відріже Тайвань по морю та у повітрі, знищить тайванський флот та систему ППО острова. Після цього японці вважають, що Китаю знадобиться всього тиждень на десантну операцію. За думкою японців Китай буде дуже поспішати, щоб встигнути завершити операцію до того моменту, як весь світ встигне врятувати. Блокада може розгортатися у вигляді гібридної війни.

Складно сказати чи Японії обрала такий строк як мінімально можливий за який вони повинні прийняти рішення, провести евакуацію цивільних з Тайваню та власних островів, та почати встромлятися хоча б на морі. Чи дійсно Китаю вистачить так мало часу через величезну кількість задіяних сил та засобів. Тобто ми не можемо з цієї інфи зрозуміти чи Японія обмежує сама себе у часі, чи дійсно у Китаї все так добре, а у Тайваню все так погано.

Я все ж вважаю, що це такий самий кількісний аналіз, який був і перед початком нашої війни. Номінально вірний. А по факту на практиці все буде категорично не так швидко. Бо подавлення системи ППО і знищення флоту під парасолькою ППО для країни, яка не має такого досвіду, буде не швидшим ніж у РФ проти нас. Китаю захекається вибивати ППО у щільній забудові, до того тайванці з трубами на висотках та на березі, можуть збивати десантні гвинтокрили не менш ефективно ніж комплекси ППО.

Тим не менш, уряд Японії збирається діяти з урахуванням саме таких строків. Місяць на блокаду, тиждень на десант.