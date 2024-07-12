Співпраця Росії, Китаю й Північної Кореї: міноборони Японії попередило про загрозу

Токіо б'є на сполох: війна в Україні похитнула основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії

Війна в Україні послаблює військову міць Росії, що змушує її звертатися по допомогу до Китаю й КНДР. Дедалі тісніші зв'язки між Москвою, Пекіном та Пхеньяном у сфері безпеки викликають у Японії занепокоєння. Про це йдеться в щорічній доповіді міністерства оборони Японії, відомій як «Біла книга», передає місцеве медіа NHK.

Зокрема, в документі з'явився новий розділ, присвячений війні Росії проти України.

«Одностороння зміна статус-кво за допомогою сили похитнула основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії», – зазначається в доповіді.

У ній наголошується, що війна Росії проти України «послаблює її військову міць». Автори припускають, що, швидше за все, це «приведе до зміни військових відносин РФ із сусідніми регіонами». Зокрема, Росія може посилити співпрацю з Китаєм, щоб протистояти США.

Більш тісні зв'язки між Москвою та Пекіном, які зміцнюються завдяки спільним інтересам у сфері безпеки, є джерелом занепокоєння для Японії. Цьому сприяють спільні військові маневри навколо Японії, повідомлення про спільні дії РФ та КНР на морі та у повітрі, «коли військові кораблі вторгалися в японські води, а бомбардувальники пролітали вздовж японського архіпелагу», пише NHK.

Значна частина доповіді присвячена Китаю і Тайваню у зв'язку з напруженістю у відносинах між китайським керівництвом і адміністрацією острова.

«Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що він не відкидає спроб приєднати Тайвань силою. Військова перевага Пекіна зростає», – йдеться в документі. У ньому наголошується, що «вторгнення Китаю на Тайвань є реальною можливістю».

«Біла книга» наводить передбачуваний варіант дій Пекіна. На першому етапі китайські військові зосередять свої сили вздовж узбережжя «під приводом навчань і поширять неправдиву інформацію у спробі посіяти паніку серед тайванців». Другий етап передбачає ракетні удари та кібератаки на ключові об'єкти Тайваню. На заключному етапі китайські війська висадяться на берег острова.

Видання звертає увагу, що японський уряд вперше включив такий сценарій у щорічний документ.

Щодо Північної Кореї, то в доповіді наголошується, що нарощування Пхеньяном з 2023 року військової могутності «ознаменувалося посиленням ядерного та ракетного потенціалу, включаючи диверсифікацію ракетних платформ та вдосконалення розвідувальної діяльності, спостереження та рекогносцирування».

У «Білій книзі» також висловлюється стурбованість щодо поглиблення військових зв'язків між Пхеньяном та Москвою.

Нагадаємо, що Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомлялося, що США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки проти загроз, пов'язаних з ядерною зброєю Північної Кореї

Раніше російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

До слова, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.