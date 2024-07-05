НАТО хоче розширити співпрацю відразу з чотирма стратегічними країнами

НАТО підпише угоди з Австралією, Японією, Південною Кореєю та Новою Зеландією

НАТО планує на саміті військово-політичного блоку у Вашингтоні укласти перший договір про розширення співпраці з Новою Зеландією, Японією, Австралією та Південною Кореєю. Про це пише Nikkei Asia. За даними журналістів, угода стосуватиметься партнерства у сфері боротьби з дезінформацією та кібербезпеки.

«Документ уточнить рамки співробітництва між НАТО та чотирма країнами, що дозволить їм реагувати на погрози, включаючи кібербезпеку та дезінформацію», – йдеться у публікації.

За даними журналістів, Північноатлантичний альянс хоче зміцнити зв'язки з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону у відповідь на «зростаючі загрози» з боку Росії та Китаю. При цьому чотири вказані держави вже співпрацюють з НАТО. Проте угода має окреслити характер взаємодії країн та військового блоку. Повідомляється, що Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея будуть іменуватися IP4 під час роботи з Альянсом.

До слова, під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс. А от журналісти газети The Daily Telegraph переконані, що країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

Раніше стало відомо, що країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться у столиці США. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертався до країн Блоку з проханням зберегти військову допомогу Україні на колишньому рівні.