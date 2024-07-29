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Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань
Українська команда підходила до Олімпіади з золотом чемпіонату Європи-2024
Фото: Українська федерація гімнастики

Перший комплект нагород у спортивній гімнастиці було розіграно в напруженій боротьбі 

Завершився передостанній фінал третього змагального для наших спортсменів. За нагороди боролися спортивні гімнасти, які виступали у командному багатоборстві. 

Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах стабільно пройшли всі 6 снарядів та отримали в підсумку 254,761 бала. Цей результат виявився кращим, ніж у кваліфікації, проте посісти вищу позицію не вдалося - українська команда фінішувала п'ятою.

Проте головною була боротьба за найвищий гатунок нагород, де Японія та Китай вирішували, хто ж здобуде перше золото Олімпіади в командному багатоборстві. Китайці дуже впевнено провели свої перші 5 снарядів і мали колосальну перевагу над японцями. Все змінилося на поперечині, коли запасний гімнаст китайської команди, Вейде Су, двічі впав зі снаряду та завершив змагання з низькою оцінкою в 11,6 бала. Ця помилка і спричинила сенсаційний підсумок командного турніру, адже Японія здобула золото, а Китай задовільнився лише сріблом. Бронзовою стала збірна Сполучених Штатів Америки. 

 

Теги: Олег Верняєв Ігор Радівілов Японія Китай Ілля Ковтун Назар Чепурний золото Радомир Стельмах спортивна гімнастика Олімпіада багатоборство

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