Українські гімнасти виступили у фіналі Олімпіади: результат змагань

Перший комплект нагород у спортивній гімнастиці було розіграно в напруженій боротьбі

Завершився передостанній фінал третього змагального для наших спортсменів. За нагороди боролися спортивні гімнасти, які виступали у командному багатоборстві.

Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах стабільно пройшли всі 6 снарядів та отримали в підсумку 254,761 бала. Цей результат виявився кращим, ніж у кваліфікації, проте посісти вищу позицію не вдалося - українська команда фінішувала п'ятою.

Проте головною була боротьба за найвищий гатунок нагород, де Японія та Китай вирішували, хто ж здобуде перше золото Олімпіади в командному багатоборстві. Китайці дуже впевнено провели свої перші 5 снарядів і мали колосальну перевагу над японцями. Все змінилося на поперечині, коли запасний гімнаст китайської команди, Вейде Су, двічі впав зі снаряду та завершив змагання з низькою оцінкою в 11,6 бала. Ця помилка і спричинила сенсаційний підсумок командного турніру, адже Японія здобула золото, а Китай задовільнився лише сріблом. Бронзовою стала збірна Сполучених Штатів Америки.