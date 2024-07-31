Олімпіада-2024. Гімнаст Ілля Ковтун зупиняється за крок до медалі

Боротьба за медалі в особистому багатоборстві тривала до останнього снаряду

Завершальним фіналом для українських спортсменів стало особисте багатоборство у чоловіків у спортивній гімнастиці. Там нашу країну представляли Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Українські гімнасти були поза першою шісткою після кваліфікації (Олег посів 8 місце, а Ілля – 11), тому перебували в одній стартовій групі з головними фаворитами змагань. Проте це не заважало нашим спортсменам чудово провести всі 6 снарядів та довгий час знаходитися в когорті найкращих. Зокрема, перед останніми двома ротаціями Верняєв перебував на першому місці, а Ковтун – на другому. Проте до заключного снаряду Ковтун підійшов на четвертому місці, а Верняєв - на сьомому.

Завершувати змагальну програму Іллі Ковтуну та Олегові Верняєву випало вільними вправами, а їх основним конкурентам треба було підкорити поперечину. З останнім видом програми блискуче впорався Ілля, заробивши за нього 14,7 бала. Йому лишалося лише очікувати, як завершать поперечину китайські та японські опоненти. На жаль, випередити провідних азійських гімнастів українцю не вдалося, і він залишився четвертим з відставанням у 0,199 бала від бронзового призера Руотена Сяо. Олег Верняєв же посів восьму позицію.

Олімпіада-2024. Спортивна гімнастика, чоловіки. Особисте багатоборство

1. Шиноске Ока (Японія) - 86,832 бала

2. Бохен Чжань (Китай) - 86,599 бала

3. Руотенг Сяо (Китай) - 86,364 бала

4. Ілля Ковтун (Україна) - 86,165 бала

8. Олег Верняєв (Україна) - 84,399 бала

Попереду в наших представників гімнастики фінали на окремих снарядах. Зокрема, Ілля Ковтун виступатиме на паралельних брусах та вільних вправах, Олег Верняєв - на паралельних брусах та коні, а Назар Чепурний та Ігор Радівілов - в опорному стрибку.

Нагадаємо, що єдина українська слаломістка Вікторія Ус вийшла до фіналу Олімпіади-2024 та посіла 11 місце. До того ж, українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди

Олімпіада-2024. Медальний залік