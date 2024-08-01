Арешт ексзаступника глави Міноборони РФ: британська розвідка повідомила деталі

Як зазначає розвідка Британії, корупція у російській оборонній сфері поширена та толерується керівництвом

Розвідка Великої Британії прокоментувала арешт колишнього заступника міністра оборони та генерала російської армії Дмитра Булгакова. Відомство вважає, що новий глава Міноборони РФ Андрій Білоусов хоч і намагається зменшити корупцію в оборонній сфері, він навряд чи зможе та захоче це зробити остаточно. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії

Зокрема, британська розвідка підкреслює, що корупція у російській оборонній сфері поширена та толерується керівництвом, якщо її масштаби не перевищують певну межу, а самі посадовці виконують політичні вказівки.

Розвідники зазначили, що повномасштабна війна в Україні спричинила боротьбу з розтратою оборонних бюджетів, які необхідні задля продовження агресії. Також важливим чинником цього є відставка колишнього глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, який впливав на процес закупівель.

Нагадаємо, у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію. Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, у 2016 році йому було надано звання «Героя Росії».

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

До слова, Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. Посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений».