Справа про корупцію: у РФ заарештовано ексзаступника міністра оборони Дмитра Булгакова

Дмитро Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року

Булгаков затриманий та заарештований у Москві в рамках кримінальної справи про корупцію

У Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію. Про це повідомляє російська служба BBC.

«Затримано колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова. Булгаков затриманий та заарештований у Москві в рамках кримінальної справи про корупцію, повідомили у ФСБ», – йдеться у матеріалі.

Інші подробиці спецслужба не уточнила.

Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, у 2016 році йому було надано звання Героя Росії.

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.