На сніданок з Трампом приїхали кілька десятків українців - ЗМІ

Всі заходи проходитимуть без камер, і списки учасників офіційно не оголошуються ні до, ні після події

Національний молитовний сніданок з президентом США, який зазвичай збирає по понад три тисячі гостей з усього світу, в тому числі з України, відбудеться зранку четверга у готелі Washington Hilton американської столиці. Очікується, що участь у ньому візьмуть кілька десятків українських політиків, бізнесменів, громадських діячів, представників



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Дональд Трамп на молитовному сніданку у 2017 році

Всі заходи проходитимуть без камер, і списки учасників офіційно не оголошуються ні до, ні після події

Національний молитовний сніданок з президентом США, який зазвичай збирає по понад три тисячі гостей з усього світу, в тому числі з України, відбудеться зранку четверга у готелі Washington Hilton американської столиці.

Очікується, що участь у ньому візьмуть кілька десятків українських політиків, бізнесменів, громадських діячів, представників релігійних кіл, пише «Укрінформ».

«Я можу підтвердити, що цього року в сніданку візьмуть участь понад 3,8 тис. людей, які представляють більше 130 країн і територій з усього світу», - заявив у Ларрі Росс, офіційний представник організатора заходу фонду Fellowship Foundation.

За інформацією джерел з американської адміністрації, президент Трамп підтвердив свою участь у сніданку, і зараз у готелі відбуваються підготовчі заходи. Офіційний початок програми запланований на 7:30 ранку за місцевим часом (14:30 за Києвом). Оскільки сніданок носить аполітичний і суто релігійний характер, всі заходи проходитимуть без камер, і списки учасників офіційно не оголошуються ні до, ні після події.

За інформацією ЗМІ, з України захід мають відвідати представники ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Григорій Немиря; представники фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, Павло Унгурян; члени БПП Артур Герасимов, Максим Єфімов, Андрій Павленко, інші народні депутати України.

Крім того, очікується участь міністра освіти й науки України Лілії Гриневич; голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка, уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, директора департаменту у справах релігій мінкультури Андрія Юраша.

Лідер партії «Народний Фронт» Арсеній Яценюк, який перебував цими днями в американській столиці, у вівторок в неофіційній розмові зазначив, що не залишається на «сніданок з Трампом».

Наступного ранку, в п'ятницю має відбутися традиційна українська частина молитовного сніданку, де зберуться окремо представники української та ряду європейських делегацій, а також представники уряду й Конгресу США.

Національний молитовний сніданок у Сполучених Штатах був заснований президентом Ейзенхауером в 1953 році. З того часу він проходить кожного першого четверга лютого-місяця в Вашингтоні, зазвичай у готелі Washington Hilton.

Раніше повідомлялося, що російські депутати проігнорують сніданок з Трампом через «кремлівську доповідь».