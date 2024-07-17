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Справа про хабарництво: суд обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа про хабарництво: суд обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому
Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за вимагання 3,4 млн грн хабаря
фото: з відкритих джерел

Вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн грн з носінням електронного браслета

Сьогодні, 17 липня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у розмірі 3 млн 28 тис. грн. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Суд ухвалив покласти на нардепа наступні зобов'язання:

  • прибувати за кожною вимогою;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
  • здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн грн з носінням електронного браслета.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

Того ж дня Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу».

Теги: суд партія Слуга народу

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