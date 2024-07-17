Справа про хабарництво: суд обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому
Вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн грн з носінням електронного браслета
Сьогодні, 17 липня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у розмірі 3 млн 28 тис. грн. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.
Суд ухвалив покласти на нардепа наступні зобов'язання:
- прибувати за кожною вимогою;
- повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
- не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
- здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн грн з носінням електронного браслета.
Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.
Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.
Того ж дня Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу».
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