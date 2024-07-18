Суд зобов’язав НАБУ взятися за Садового. Усе через земельні махінації?

Суд вважає, що орган досудового розслідування має перевірити угоду про продаж земельної ділянки під створення індустріального парку у Львові

Антикорупційний орган повинен відкрити кримінальне провадження за статтями «Зловживання службовим становищем» і «Службове підроблення»

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно міського голови Львова Андрія Садового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До антикорупційного суду зі скаргою звернувся громадянин, прізвище якого знеособлено. Він стверджував: 26 червня електронною поштою направив до НАБУ заяву про злочин, однак там жодним чином не відреагували. У заяві вказувалося з посиланням на статтю «Президентські амбіції Садового» (опублікована 31 травня у газеті «Вибір-правозахисник Львівщини»), що у 2015 році Львівська міська рада та ТзОВ «Сіті парк Львів» уклали договір оренди земельної ділянки площею 23,4 га для створення індустріального парку. У подальшому цю ділянку викупив орендар за 52 млн грн. На думку заявника, ціна продажу була заниженою, оскільки нормативна грошова оцінка такої ділянки складала 140 млн грн.

Крім цього, як наполягав заявник, земельна ділянка площею 23,4 га не належить до комунальної власності міста. Натомість із 2008 року між Львівською міськрадою та Рясне-Руською сільською радою триває спір щодо цієї землі.

Свою позицію суду надав представник НАБУ. У його письмових поясненнях сказано, що антикорупційне відомство вже проводило досудове розслідування фактів, викладених у статті «Президентські амбіції Садового». Проте було ухвалено рішення закрити кримінальне провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу («Відсутність в діянні складу кримінального правопорушення»).

Разом із тим, суд критично оцінив заперечення детектива НАБУ щодо внесення відомостей до реєстру за тотожними фактами, викладеними у статті вищезазначеної газети. Адже доводи співробітника антикорупційного органу не підтверджено жодними доказами, що позбавляє слідчого суддю можливості встановити, за якими конкретно фактами було внесено відомості до реєстру. Феміда додала, що не оцінює обґрунтованість заяви про злочин. Поза тим, описані у ній відомості можуть стати предметом перевірки органом досудового розслідування за статею 364 Кримінального кодексу («Зловживання службовим становищем») і статею 366 Кримінального кодексу («Службове підроблення»).