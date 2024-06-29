Знайшла у Стефанчука порушень на мільярд. Колишня членкиня Рахункової палати іде до суду проти Ради

Під час звільнення Ірини Іванової з посади члена Рахункової палати вона проводила аудит об’єктів Верховної Ради і зафіксувала порушень на понад 1 млрд грн

Ірина Іванова, яка пропрацювала у Рахунковій палаті шість років, упевнена: Верховна Рада, яку вона перевіряла, звільнила її незаконно

Членкиня Рахункової палати у 2018-2024 роках Ірина Іванова переконана, що звільнення семи із 12 членів Рахункової палати у квітні цього року відбулося з порушенням законодавства. Таку думку вона висловила у коментарі «Главкому».

23 квітня 2024 року парламент відправив у відставку сімох членів Рахункової палати (Андрія Майснера, Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірину Іванову, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука), у яких закінчився шестирічний термін повноважень.

«Із того моменту Рахункової палати як легітимного вищого органу аудиту в Україні не існує. Нових аудитів п’ятеро членів, які залишилися, не проводять. Лише завершують ті перевірки, які почали звільнені члени Палати. Більше того під сумнівом сам кворум засідань Рахункової палати. Адже, за законом, щоб засідання відбулося, на ньому мають бути присутні 2/3 членів від загальної кількості (за штатом це 13 членів Палати – «Главком»)», – пояснила Ірина Іванова.

За словами Іванової, постанова Верховної Ради №3640-IX, якою оформлено звільнення членів Рахункової палати, не виносилася у сесійну залу для голосування. У дійсності парламентарі розглядали питання звільнення з посад членів Рахункової палати, яке не містило ані порядкового номера, ані не було оформлено як постанова Ради.

«Це кадрове питання було винесено з голосу головою підкомітету Комітету з питань бюджету Ігорем Молотком. Жоден із парламентських комітетів не розглядав запропоновану ініціативу. Що стосується мого звільнення, то воно відбулося, вважаю, в умовах конфлікту інтересів. Адже на момент голосування проводила аудит ефективності об’єктів державності власності, якими управляє апарат Верховної Ради. Сума виявлених порушень під час перевірки склала понад 1 млрд грн», – наголосила колишня членкиня.

Апарат Верховної Ради України є постійно діючим органом, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України. З листопада 2021 року Апарат Ради очолює В’ячеслав Штучний. До цього він був перший заступник начальника Управління державної охорони. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому військове звання бригадного генерала. У червні 2024 року стало відомо, що народні депутати збирають підписи під проєктом постанови, якою скорочують видатки на апарат Верховної Ради. Як відомо, керівник апарату Ради В'ячеслав Штучний отримав майже 3 млн грн за 2022 рік. Для порівняння: президент Володимир Зеленський отримав приблизно 300 тис. грн, тобто вдесятеро менше, ніж керівник апарату Верховної Ради.

Наразі цей аудит перерозподілено на діючого члена Палати, який переніс його завершення до кінця 2024 року.

Ірина Іванова визнала: хоч і термін повноважень семи членів Рахункової палати сплив, але, оскільки не було обрано нових на конкурсі, вони залишалися легітимними і повинні були надалі виконувати повноваження.

Вона додала, що наразі збирає документи для оскарження у суді рішення парламенту про своє звільнення з посади члена Рахункової палати.

Крім цього, як стало відомо «Главкому» з власних джерел, двоє із семи звільнених членів повернулися назад у Рахункову палату. Зокрема, Василь Невідомий тепер працює тимчасовим виконувачем обов’язків секретаря Палати-керівник апарату. Андрій Дідик є штатним радником голови Рахункової палати Ольги Піщанської.