Перед судом постане одна із найжорстокіших банд в Україні, яку знешкодила СБУ

Справа однієї з найжорстокіших банд України, яку нейтралізувала СБУ, стане тестом для судової системи – Голобуцький

Наприкінці липня в Україні розпочнеться гучний судовий процес: завдяки СБУ та Нацполу на лаві підсудних опинилася так звана «Коростишівська банда», яка роками тримала у страху всю Житомирську область. Як зазначив політолог Олексій Голобуцький, загалом у справі – більше 20 епізодів важких злочинів.

«Угруповання спеціалізувалось на викраденні людей, постановці на «лічильник», вибиванні грошей, перевикупі боргів. У процесі своєї «роботи» бандити вбивали та ґвалтували своїх жертв. Так, у 2016 році вони до смерті забили 23-річного ветерана АТО, який захищав Донецький аеропорт. Він відмовився сплатити вигаданий борг. За це отримав майже 70 ударів холодною зброєю», – написав експерт.

За його словами, угрупування відчувало себе настільки безкарно, що вже під час повномасштабного вторгнення почало вибивати неіснуючий борг із військовослужбовця 95-ї бригади погрожуючи вбити його вагітну дружину.

«Влітку минулого року СБУ затримала ключових членів організованої групи. За моєю інформацією, документування банди на особистому контролі тримав Голова СБУ. Для Василя Малюка це була принципова справа, адже злочинці займалися свавіллям у його рідному місті», – зазначив Голобуцький.

Він нагадав, що зараз 8 із 10 членів угруповання, включаючи його керівника, перебувають під вартою, а тим часом СБУ вже зібрала всю необхідну доказову базу по всіх епізодах діяльності банди та передала її у суд.

«Тепер слово за представниками Феміди з Корольовського районного суду Житомира, які почнуть розглядати цю справу 24 липня. За моїми даними, бандити та їхні адвокати вже намагаються включити певні юридичні схеми, затягують час, щоб зіграти на термінах давності злочинів та забезпечити умовні вироки», – повідомив експерт, зазначивши що злочинці не повинні уникнути справедливого покарання.

На переконання Голобуцького, ця справа стане тестом для судової системи країни.

«Громадяни очікують суворого покарання для тих, хто чинить беззаконня у важкі для країни часи, особливо, якщо вони насмілилися зазіхати на життя та здоров’я наших захисників», – наголосив експерт.