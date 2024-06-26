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Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
фото з відкритих джерел

Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024

Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека, запобіжний захід меру Мукачева. «Главком» склав добірку новин 26 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Виліт України з Євро-2024

Сьогодні у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина – Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.

У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг

Дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. Зокрема, з рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ. Компанія уточнює інформацію про постраждалих. Рух поїздів на ділянці зупинено. Внаслідок інциденту є як мінімум 70 постраждалих.

Суд обрав запобіжний захід меру Мукачева

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі. Він перебуватиме під вартою 60 діб з можливістю виходу під заставу.

Зокрема, суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Ексдиректора харківського оборонного заводу викрито на розкраданні коштів

Правоохоронці викрили колишнього директора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.

Як зазначають в СБУ, влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

Правоохоронці повідомили, що до протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

НАТО обрало нового генсека

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним генеральним секретарем НАТО. Рютте розпочне виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років керівництва Альянсом.

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Теги: війна чемпіонат Європи корупція в Україні росія суд

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