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Суд заборонив діяльність проросійської партії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Суд заборонив діяльність проросійської партії
У 2011 році партію зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе
фото: скріншот

«Наш край» – партія, створена переважно з вихідців з «Партії регіонів»

Сьогодні, 19 червня, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративни суду задовольнида позов Мін'юсту та заборонила діяльність політичної партії «Наш край». Про це повідомляє пресслужба суду.

Також суд ухвалив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

«Наш край» – проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з «Партії регіонів». Її у 2011 році зареєстрував нардеп-регіонал Антоном Кіссе під назвою «Блокова партія».

Навіть після перших вбивств на Майдані, Кіссе вважав Януковича законним президентом і переконував, що на Майдані відбулося громадянське протистояння, а не протистояння громадян і силовиків.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів. Зазначається, що низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишалися досі з мандатами, бо після тимчасової окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Зазначається, що низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишалися досі з мандатами, бо після тимчасової окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Теги: суд партії Партія регіонів

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