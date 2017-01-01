Як виглядає суд у Нікополі після вибуху гранат (фото, відео)

Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув

У суді в Нікополі, де кілька годин тому стався вибух, працює слідчо-оперативна група. [GALLERY_BLOCK] Фото з місця надзвичайної події опублікував Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. [READ_MORE] Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за



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Під час судового засідання батько потерпілого підірвав дві гранати і сам загинув

У суді в Нікополі, де кілька годин тому стався вибух, працює слідчо-оперативна група.

Фото з місця надзвичайної події опублікував Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, об 11:20 у Нікопольському суді Дніпропетровської області під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх.

Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всіх потерпілих доставили до лікарні.