Савченко освоїла TikTok, де ріже правду-матку про все на світі (відео)

Савченко, яка не має економічної освіти, взялася розмірковувати про податки

Колишня народна депутатка України та ексвійськова Надія Савченко почала вести свій блог у TikTok, де виступає в ролі експертки з політичних питань. Також Савченко випробувала себе в ролі економістки, зокрема розповідає про податки для заробітчан. А ще Савченко підігріває антивакцинаторські настрої, заявляючи, що вакцина – це викинуті гроші у вогонь.

В останньому відео екснардепка порушила тему Криму та Донбасу: вона впевнена, що ніхто із західних українських партнерів не братиме участі у військових діях у разі нападу Росії на Україну.

«На даний момент ніхто із західних партнерів не говорить нам, що воюватиме за Україну. У разі російської ескалації нам максимум дадуть ще трохи зброї і висловлять глибоке занепокоєння. Воювати за Донбас окупований, за анексований Крим Україні потрібно буде з Росією, і лише у разі перемоги ми зможемо встановити тимчасовий перехідний період. Якщо ми вже готові – давайте», – звернулась Савченко.

В одному з відео Савченко, яка не має економічної освіти, взялася розмірковувати про податки для заробітчан. Екснардепка розповіла, що держава намагатиметься відстежити кількість грошових переказів та суми, можливо навіть обмежити людину у можливості відправляти гроші.

«Хто заробляє гроші за кордоном і відправляє своїм дітям, своїм батькам чи онукам, ви можете це робити та відправляти. З іншого боку, готуйтеся до того, що держава хотітиме вас зловити і обмежити вас у відправленнях виключно через те, що дивитися, хто займається бізнесом і хто переказує гроші великими масштабами, чим можуть заробітчани заробити», – сказала екснардепка.

Також Савченко поділилася своєю думкою щодо того, що депутати Верховної Ради пішли на карантин у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус. Вона вважає, що вакцина виявилася марною і всі гроші, які держава витратила на її закупівлю, просто «згоріли».

«Верховна Рада пішла на карантин через те, що виявляється всі народні депутати, які щеплені вже трьома вакцинами та бустерами, ті депутати, які здають ПЛР-тести, для того, щоб прийти на роботу, виявляється перехворіли і тому вирішили піти на карантин. Потрібно усвідомлювати, що ті гроші, які ми віддавали транснаціональним компаніям на дорогу вакцину – викинуті гроші у вогонь. Вакцина не врятує вас від хвороби. Бережіть себе та своїх рідних, не забивайте голову дурницями, бережіть свої нерви і не вірте політкам. Я розкриваю вам ті кулуари, які вам не розкажуть на ефірах», – йдеться у відео.

Зазначимо, раніше у Савченко та її сестри Віри виявили сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки. Раніше Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

Повз уваги нардепки не пройшла й тема платних доріг, які, можливо, з'явиться в Україні. Савченко вважає, що держава знову наживається на людях, а ціна за проїзд є «казковою».

«Сиджу на телеканалі, проводжу ефіри та читаю новини. Знаєте, що найбільше злить? Коли читаєш новину про те, що скоро запрацюють перші дороги в концесії, тобто платні дороги. Ціна буде 2,60 грн за один кілометр. Ви собі уявляєте, скільки це? Тобто, щоб проїхати 280 км платної дороги, потрібно заплатити десь 780 грн, у кого є такі гроші? Щоб платити за бензин, за машину та ще й за дорогу. Давайте тоді заберемо гроші за бензин і платитимемо за дорогу. Це «Велике будівництво», а точніше «Велика крадіжка» саме показує, що держава готова дати з людей гроші на всьому», – сказала Савченко.

Зазначимо, Савченко також активно веде Facebook і Telegram, де також ділиться своєю думкою з приводу політичної ситуації в Україні.

Раніше Надія Савченко запропонувала президентові країни оголосити дострокові вибори на всій території країни включно із окупованими районами Луганської та Донецької областей.

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