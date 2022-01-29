Надія Савченко оприлюднила план, який влаштує Путіна

Одіозна ексдепутатка пропонує провести дострокові вибори президента України, в тому числі, на окупованих територіях

Колишня народна депутатка України та ексвійськова Надія Савченко запропонувала президентові країни оголосити дострокові вибори на всій території країни включно із окупованими районами Луганської та Донецької областей. Відповідні пропозиції Савченко опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

На думку одіозної екснардепки, це дозволить «повернути мир на українську землю».

Для мешканців окупованого Криму Савченко пропонує відкрити виборчі дільниці у Херсонській області. При цьому, колишня народна депутатка наголосила, що мешканцям окупованих територій також необхідно надати право балотуватися у президенти. На думку політикині, таким чином нового гаранта Конституції можна буде вважати всенародно обраним.

«Рішення про амністію доведеться прийняти новообраному президенту України і чинній, на той момент, Верховній Раді України. Рішення нелегке, але без нього неможливе об'єднання України», – вважає Савченко.

Наступними необхідними етапами розв’язання проблеми окупації Савченко вважає Всеукраїнський референдум щодо позаблокового статусу України чи курсу до НАТО та ЄС, а також дострокові вибори до Верховної Ради України.

Після цього, на думку одіозної есдепутатки, можна буде провести вибори до територіальних громад згідно Закону України про децентралізацію на всій території країни, крім окупованого Криму.

«Інакше держава Україна програє у війні за збереження національних інтересів українців.

А тепер знайдіть, українці, такого президента, який пожертвує своєю владою заради кращої долі українського народу?! Нелегко, правда?!», – підсумувала скандальна політикиня.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Савченко долучалася до мітингу антивакцинаторів.

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