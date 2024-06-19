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«Нахабне обнулення санкцій»: Подоляк відреагував на новий договір Путіна та Кім Чен Ина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Нахабне обнулення санкцій»: Подоляк відреагував на новий договір Путіна та Кім Чен Ина
Подоляк наголосив на відсутності реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій
фото: Офіс президента

«Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав «оглушливо голосно». Що далі? І що таке тепер «резолюція ООН?»

Новий договір про стратегічне військове партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та північнокорейський – Кім Чен Ин, «нахабно обнуляє» всі обмеження проти КНДР. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Х (Twitter).

За його словами, такий договір є демонстративним пактом про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн.

«Це одностороннє і нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій та обмежень, накладених на КНДР», – підкреслив Подоляк. Він зявив, що наразі заборонні інструменти не працюють зовсім, через що правил практично не існує.

«Це виглядає вкрай красномовно, я б сказав «оглушливо голосно». Що далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер «резолюція ООН?» – додав він, наголошуючи на відсутності реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Також перший за останні 24 роки візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї більше нагадує крок відчаю, аніж налагодження зв’язків із союзником. Про це пише Time. Видання зауважує, що через 24 роки Путін повертається до країни-ізгоя, коли сам він опинився втягнутим у найбільш кривавий воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

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Теги: обмеження конфлікт відео диктатор Михайло Подоляк радник чиновник путін

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