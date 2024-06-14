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«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
Подоляк: «Позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»
фото з відкритих джерел

Як зазначив Подоляк, зміст заяви диктатора  досить специфічний та вкрай образливий для міжнародного права 

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на «мирні пропозиції» російського диктатора, які той озвучив 14 червня. 

«Нових «мирних пропозицій» від Росії немає. Путін озвучив лише «стандартний набір агресора», який ми вже чули багато разів», – написав Подоляк у мережі Х. 

Як зазначив Подоляк, зміст заяви диктатора  досить специфічний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії.

За ловами радника глави Офісу президента, по пунктах «пропозиція РФ» виглядає так:

  1. Віддайте нам свої території.
  2. Відмовтеся від свого суверенітету та суб'єктності.
  3. Залиште себе без захисту (без членства в альянсах).
  4. Скасуйте (разом із західними країнами) всі санкції в повному обсязі та негайно, щоб ми могли наповнити нашу мілітаризовану економіку та робити більше інвестицій в інформаційні провокації по всьому світу.
  5. Найголовніше.  Давайте терміново виправляти «не/провал Росії» за рахунок України.

«Звісно, ​​в цьому немає жодної новизни, реальних мирних пропозицій і бажання припинити війну. Але є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Це все суцільна бутафорія. Тому – ще раз – позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»...», – додав радник глави Офісу президента.

Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.

Раніше Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. 

Також Путін заявляв, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі. 

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Теги: росія війна путін Україна

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