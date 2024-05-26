Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну – Зеленський
Зеленський зазначив, що лідери багатьох країн тримають двері для Росії «напіввідчиненими»
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Зеленський назвав Путіна неадекватною особою

Президент України Володимир Зеленський допускає, що Володимир Путін почав повномасштабну війну проти України після домовленостей з іншими країнами, однак вважає, що такий варіант був би «повною зрадою». Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times.

Зеленський зазначив, що лідери багатьох країн досі тримають двері для Росії «напіввідчиненими». За його словами, такі лідери, імена яких він не назвав, ніби сумніваються, чи переможе України.

Президент України зазначив, що Путін неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно.

«Він або неадекватний, або знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Але я про це не хочу навіть думати. Тоді в нас немає партнерів, а є гра за нашою спиною. Це зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ
Теги: путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мікаель Бюден вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією
Головнокомандувач Збройних сил Швеції оцінив ситуацію на фронті в Україні
23 травня, 06:22
Українські сили зупинили просування росіян на Харківщині
Наступ РФ може мати кілька хвиль. На Харківщині була перша – Зеленський
18 травня, 14:20
Жодних важливих двосторонніх угод Кремлю візит диктатора до Китаю не приніс
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
17 травня, 13:24
Після «інавгурації» російський диктатор призначив на державні посади ще двох ексохоронців
Путін віддав високі пости у владі сімом колишнім охоронцям (список)
16 травня, 10:41
Новопризначений міністр оборонного відомства окупантів Андрій Білоусов
Чого чекати від нового міністра оборони РФ Білоусова?
13 травня, 08:05
Андрій Білоусов може замінити Шойгу
Шойгу йде у відставку: хто замінить його на посаді
12 травня, 21:39
Зеленський та Сирський обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині
Важкі бої по всій лінії фронту. Зеленський заслухав доповідь Сирського
10 травня, 21:24
Сьогодні пройде так звана інавгурація Путіна
Уряд Росії піде у відставку після інавгурації Путіна
7 травня, 09:34
Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Великодня
«Ми стаємо на коліна лише в молитві». Зеленський привітав українців із Великоднем
5 травня, 09:51

Політика

Удар по Харкову: Кулеба назвав два способи запобігти таким атакам
Удар по Харкову: Кулеба назвав два способи запобігти таким атакам
Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну – Зеленський
Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну – Зеленський
Зеленський наступного тижня здійснить візит до Іспанії – ЗМІ
Зеленський наступного тижня здійснить візит до Іспанії – ЗМІ
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей
Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей
Кабмін затвердив постанову, яка зробить графіки відключень світла справедливими
Кабмін затвердив постанову, яка зробить графіки відключень світла справедливими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
6081
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
5457
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
4830
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
4657
Перерахунок пенсій: хто отримає значну доплату у червні
3969
Українські біженці суттєво поповнили скарбницю Чехії: офіційні цифри

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
24 травня, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
24 травня, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua