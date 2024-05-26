Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну – Зеленський

Зеленський назвав Путіна неадекватною особою

Президент України Володимир Зеленський допускає, що Володимир Путін почав повномасштабну війну проти України після домовленостей з іншими країнами, однак вважає, що такий варіант був би «повною зрадою». Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times.

Зеленський зазначив, що лідери багатьох країн досі тримають двері для Росії «напіввідчиненими». За його словами, такі лідери, імена яких він не назвав, ніби сумніваються, чи переможе України.

Президент України зазначив, що Путін неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно.

«Він або неадекватний, або знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Але я про це не хочу навіть думати. Тоді в нас немає партнерів, а є гра за нашою спиною. Це зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан.