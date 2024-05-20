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На Київщині буде зменшено вуличне освітлення у вечірній та нічний час

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині буде зменшено вуличне освітлення у вечірній та нічний час
Влада просить економити електроенергію
фото: glavcom.ua

Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів буде зведено до мінімуму 

На Київщині буде зменшений час вуличного освітлення у вечері та вночі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації. 

«Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності. Рішення довели до всіх громад області. З проханням максимально контролювати його виконання», – зазначив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко», – повідомив Кравченко.

Також голова ОВА звернувся до органів місцевого самоврядування активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

«Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів – це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам – спільна відповідальність», – резюмував Кравченко.

Нагадаємо, відзавтра, 21 травня, в Україні цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів. Як зазначається, графіки можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго. В «Укренерго» також нагадали, що головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Теги: самоврядування Укренерго відключення обмеження енергетика Київщина

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