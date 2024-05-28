Західні компанії не поспішають залишити Росію, попри війну та санкції

Західні компанії не поспішають покидати Росію навіть через санкції

Китай посилює обмеження на платежі, поки західні компанії залишаються у Росії, незважаючи на війну в Україні

1. Путін у Китаї не зміг домовиться про пом'якшення підходу до російських платежів.

За оцінками імпортерів, з лютого до Китаю благополучно доходило близько чверті платежів із Росії – причому не лише у доларах, а й у юанях, і ситуація постійно погіршувалась.

Деякі регіональні сільськогосподарські банки Китаю, через які найкраще проходили російські гроші, оголосили про призупинення транзакцій з Росії.

Великі банки КНР – державний Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Chouzhou – тепер вимагають експортну декларацію з більшості контрактів з Росією, і це позбавляє російських закупівельників можливості схитрувати і вивезти з Китаю «більш санкційне обладнання під виглядом менш санкційного».

2. Незважаючи на заяви про плани піти з російського ринку після початку війни в Україні, багато західних бізнесів вирішили залишитися у Росії.

У 2022-му компанії бачили у відході з російського ринку «моральний імператив», а тепер стоїть питання про те, чи справді потрібно це робити.

«Деякі з цих компаній збудували по чотири-п'ять заводів за 30 років. Вони не мають наміру продавати це з 90-відсотковою знижкою».

Видання наводить як приклад косметичну Avon, що залишилися у Росії (штаб-квартира у Лондоні, належить бразильській Natura), французького виробника промислових газів Air Liquide і британського виробника побутової хімії та засобів гігієни Reckitt.

FT пояснює їхнє рішення тим, що «бюрократичні перепони» посилилися, а споживча активність відновилася.

3. Частка відмов росіянам у Шенгенській візі зросла у 13 разів.

Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю поданих заяв на шенгенську візу у 2023 році разом із Китаєм, Туреччиною, Індією та Марокко.

З 520 тисяч заяв, відмови у видачі віз становили 10,6%, що трохи вище, ніж торік 10,2%.

За п'ять років кількість відмов зросла у 13 разів: у 2019 році росіянам відмовили лише у 1,5% випадків.

4. ЄС запровадив заборону на постачання до Росії поліцейського спорядження та технологій для прослуховування, моніторингу чи перехоплення комунікаційної інформації.

5. Країни ЄС обурилися через те, що Угорщина наклала вето на збройову допомогу Україні.

Країни-члени Європейського Союзу дедалі більше обурюються через те, що Угорщина перешкоджає наданню понад 6,5 мільярдів євро (7,1 мільярда доларів) терміново необхідної військової допомоги Україні, оскільки її військові намагаються відбити російські напади.

Непоступливість Будапешта викликає дискусії серед дипломатів про те, як фонд ЄС можна захистити від вето Угорщини, коли незабаром він отримає черговий приплив готівки від прибутку від «знерухомлених» російських активів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив журналістам у понеділок, що його країна продовжує блокувати будь-яке фінансування української зброї, незважаючи на рішучі заперечення інших міністрів закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі.

6. Країни ЄС планують дозволити Україні використовувати свою зброю для удару по Росії.

Міністри оборони Європейського Союзу обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях, що знаходяться глибше на території Росії, зброєю, надісланою країнами-членами.

«Я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають ці активи, також дадуть дозвіл Україні», – сказав журналістам міністр оборони Естонії Ханно Певкур, додавши, що Україна вже завдає ударів по цілях на території Росії своїми власними безпілотниками.

«Це не може бути нормальним, що росіяни атакують з глибини української території, а українці воюють з однією рукою за спиною».

Досі США та Німеччина, зокрема, обережно ставилися до надсилання в Україну зброї, яка мала б радіус дії для ураження цілей усередині Росії через ризик ескалації.

Після кількох місяців благань України на початку цього року США відправили в Україну ракети великої дальності Atacms для використання на окупованій території.

7. Сполучені Штати збільшили експорт ЗПГ.

У першому кварталі поточного року експорт зрідженого природного газу зі США збільшився майже на 10 відсотків, досягнувши 32 млрд куб.

Більшість цього обсягу було відправлено до Європи, склавши 21 млрд куб м, а 27 відсотків (8,6 млрд куб м) експортували у бік Азії.

У березні поточного року експорт ЗПГ зріс на 1 відсоток порівняно з минулим роком і на 3 відсотки у порівнянні з лютим цього року, досягнувши позначки 10,5 млрд куб.

Сумарно Штати відправили за кордон 119 танкерів зі зрідженим газом. Франція прийняла 1,7 млрд куб м, Нідерланди 1,6 млрд куб м, Японія 0,8 млрд куб м, Іспанія 0,6 млрд куб м. Ці країни стали основними споживачами американського експорту, зібравши більше половини всього обсягу ЗПГ.

Штати цього року планують наростити експорт ЗПГ на 2 відсотки, а наступного року на 15 відсотків.

8. У Франції викрили фірму, яка допомагала обходити запроваджені проти Росії санкції.

Мінекономіки Франції повідомило, що слідчий відділ французької митниці у четвер і п’ятницю минулого тижня провів обшуки у компанії, зареєстрованої у північному передмісті Парижа Сен-Сан-Дені, яка ймовірно спеціалізувалася на експорті підсанкційних товарів до Росії.

За оцінками правоохоронців, за 2023 рік ця фірма подала сотні неправдивих митних декларацій і таким чином приховала перевезення до Росії товарів на кілька десятків мільйонів євро.

Самі товари при цьому могли знаходитися у якійсь іншій країні ЄС, а фінального покупця маскували завдяки неправдивому декларуванню.

Підозрюють, що за допомогою цієї компанії десятки недоброчесних європейських експортерів змогли продовжувати торгівлю з Росією і вона нібито прямо пропонувала таку послугу з обходу санкцій «під ключ» у так званому «даркнеті».

Французька сторона дізналася про проблему завдяки сигналам від кількох європейських партнерів.

9. Угорська OTP Group зменшує свою діяльність у Росії та готова повністю вийти з ринку, продавши там свою «дочку».