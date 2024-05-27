Відключення світла можуть стати серйознішими: експерт назвав причину

В липні дефіцит у енергосистемі країни збільшиться, внаслідок чого можуть збільшитися й терміни відключень

Обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло. Таку думку висловив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, існує ризик того, що після підвищення тарифів енергопостачання обмежуватимуть ще сильніше. Він пояснив, що це пов'язано, в першу чергу, із літом. Ремонтна кампанія через спекотну погоду й зростання споживання буде дорожчою.

«Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися», – зазначив Омельченко.

Експерт розповів, що підвищення тарифів надає можливість профінансувати ремонти державних електростанцій, що, своєю чергою, дозволить забезпечити українців світлом як зараз, так і наступної зими. Наразі ж дефіцит вже призвів до запровадження графіків відключенням.

Омельченко наголосив, що підвищення тарифів дозволить не лише скоротити борги на ринку, але й оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях. Він додав, що відновлення потужностей не відбуватиметься швидко, втім, процес буде прискорений.

На думку експерта, найбільше відчують майбутні відключення світла мешканці Києва. Він зазначив, що наразі визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури у столиці, яка інколи працює на всю країну. З цієї причини обмеження енергопостачання минулого тижня у Києві були більшими, ніж у середньому по країні.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.