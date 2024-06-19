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Пхеньян зобов'язався офіційно допомагати Москві воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пхеньян зобов'язався офіційно допомагати Москві воювати проти України
Документ про всеохопне стратегічне партнерство між країнами було підписано під час візиту Путіна до Пхеньяна
фото: російські ЗМІ

Путін підписав угоду з Кім Чен Ином, яка дозволить Північній Кореї відкрито допомагати Росії захоплювати Україну

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

На тлі підписання угоди Путін заявив, що РФ не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з Північною Кореєю. Водночас Кім Чен Ин сказав, що договір «має миролюбний та оборонний характер», який стане «рушійною силою» для створення «нового багатополярного світу».

Нагадаємо, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Раніше російський диктатор Володимир Путін схвалив проєкт Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР. Він має намір підписати документ під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

До слова, Путін заявив, що Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні. 

Теги: росія війна путін Північна Корея Кім Чен Ин військова допомога

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