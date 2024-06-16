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ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
Росія намагалася підірвати мету Глобального саміту миру й зосередити всі розмови на своїй відсутності
фото: kremlin.ru

Учасники Саміту миру у Швейцарії переорієнтували міжнародний діалог через маніпуляції диктатора

Так звана «мирна пропозиція» російського диктатора Володимира Путіна, яка прозвучала 14 червня, змогла внести плутанину в мету Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Саміт мав сприяти діалогу для досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права. Однак, на думку аналітиків, іформаційна операція Путіна, метою якої було саботувати саміт, «частково досягла успіху» – замість того, щоб «заручитися міжнародною підтримкою України та залучити ширшу міжнародну спільноту до припинення війни», учасники через маніпуляції диктатора переорієнтували міжнародний діалог на те, що в саміті не бере участь Росія.

ISW зазначає, що Путін спеціально виклав свої вимоги для «мирних» переговорів з Україною за день до початку саміту, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти та підірвати підтримку Заходом законних українських вимог. Аналітики звертають увагу, що нові вимоги Путіна нічим не відрізняються від тих, які він послідовно повторював упродовж усієї війни й до початку повномасштабного вторгнення, і по суті є вимогою «беззастережної капітуляції» України.

«Двоїсті заяви Путіна про його так звану «готовність до переговорів» переорієнтували міжнародний дискурс на те, що Путіна, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй завойовницькій війні в Україні, не запросили на конференцію, і що відсутність Путіна на саміті нібито є якимось внутрішнім парадоксом. Це не так», – йдеться у звіті ISW.

Деякі західні офіційні особи визнали, що Росія намагалася підірвати мету саміту і зосередити всі розмови на своїй відсутності. Так, віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що «мирна» пропозиція Путіна насправді є закликом до капітуляції України.

За оцінками ISW, російські чиновники зазвичай симулюють інтерес до переговорів у критичні моменти війни, намагаючись вплинути на ухвалення рішень на Заході та домогтися поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

«Будь-які спроби Заходу змусити Україну вступити в переговори з Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до сталого розв’язання конфлікту і лише дадуть Путіну додатковий час для підготовки російської військової машини до майбутнього вторгнення», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія саміт війна путін

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