Луценко йде з армії. Нардеп Ар’єв заступився за колегу та розповів про свою інвалідність

Луценко заявив, що більше не братиме участі у бойових діях через свою інвалідність

За словами Ар'єва, якщо Луценко сказав, що не може служити – «значить це дійсно так»

Народний депутат Володимир Ар’єв заступився за колишнього голову Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка, який більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Про це Луценко повідомив сьогодні у соцмережі, чим викликав критику у деяких користувачів. Ар'єв поділився історією про те, як сам став людиною з інвалідністю другої групи.

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«Все почалося у березні 2018, коли я після повернення з комітетів ПАРЄ раптово захворів на щось схоже на пневмонію, але рентген легень показував - все чисто. Потім, вже в лікарні все стало видно на КТ – якесь скловидне тіло в легенях і незрозуміло що з ними взагалі. Мене дивом поставили на ноги, але мій лікар-пульмонолог Юрій Лиховський хитав головою і казав, що в моєму випадку щось нечисто і що хвороба може мати штучний характер, але то вже не доведеш», – написав Ар'єв.

За словами нардепа, у 2021 році в нього знайшли аневризму аорти. Як зазначив Ар'єв, до його хвороби може бути причетна Росія.

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«Я би так і ставився до певних співпадінь, як до конспірології, але рік тому вийшло розслідування російських операцій в Раді Європи. І що вигнаний за моєю безпосередньою участю проросійський президент ПАРЄ Аграмонт мав зіграти ключову роль в безумовному поверненні Росії в Асамблею, проти чого ми боролися п'ять років. Наша делегація на чолі зі мною зірвала план росіян з Аграмонтом у 2017. У 2018 Франція видворила генконсула Росії у Страсбурзі Левицького. За шпигунстві участь в отруєнні «Новічком» Скрипаля у Великій Британії. Левицький був координатором повернення Росії в ПАРЄ. Співпадіння? Чи вдасться мені щось довести, що росіяни хотіли таким чином позбутися мене? Напевно ні, але для мене пазл склався», – сказав Ар’єв.

Як зазначив Ар'єв, коли він чує цькування Юрія Луценка, який «після важкої онкології і з другою групою інвалідності відслужив в ЗСУ майже півтора року, пройшов і південний фронт, і Бахмут», то нардепу «хочеться кричати відчепіться від людини!».

«Майте хоч трохи совісті і честі не ляпати брудом навколо себе! Ви гадки не маєте чого варті зусилля людини з інвалідністю жити нормальним життям! Якщо після всього, що він пройшов, сил на службу вже немає, значить їх реально немає. Скільки можна жовчі, злості і ненависті? Будьте ж людьми врешті решт!» – повідомив Ар'єв.

Натомість нардепка Мар'яна Безугла засумнівалася у словах Луценка про непридатність до служби у ЗСУ. Вона опублікувала скріншоти зі схожими відмовами відомих людей нести службу в лавах ЗСУ.

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Безугла опублікувала фото зі схожими відмовами нести службу в лавах ЗСУ фото: скріншот зі ЗМІ

Безугла опублікувала фото зі схожими відмовами нести службу в лавах ЗСУ фото: скріншот зі ЗМІ

Безугла опублікувала фото зі схожими відмовами нести службу в лавах ЗСУ фото: скріншот зі ЗМІ

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Такий вирок йому винесла військова лікарська комісія.

Раніше солдат Луценко розповів, як воював у Бахмуті. Він стверджує, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнення держава надала бійцям лише автомати.