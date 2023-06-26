ЗСУ вигнали росіян із західного берега каналу Сіверський Донець-Донбас (відео)
Роботу із зачистки ворога провели бійців 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади
Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Військовий опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.
«Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас», – написав Сирський.
На відео також показана успішна евакуація пораненого бійця.
Нагадаємо, Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області.
Також Сили оборони просуваються вперед на Таврійському напрямку. Вже є звільнені території і наш рух продовжується.
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