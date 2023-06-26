ЗСУ вигнали росіян із західного берега каналу Сіверський Донець-Донбас (відео)

Роботу із зачистки ворога провели бійців 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади

Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Військовий опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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«Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас», – написав Сирський.

На відео також показана успішна евакуація пораненого бійця.

Нагадаємо, Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області.

Також Сили оборони просуваються вперед на Таврійському напрямку. Вже є звільнені території і наш рух продовжується.