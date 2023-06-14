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ЗСУ продовжують контрнаступальні операції. ISW назвав напрямки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції. ISW назвав напрямки
фото: скриншот відео Міноборони

ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від міста

Українські захисники здійснюють контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і за 13 червня досягли певних територіальних здобутків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від міста. Також, за її словами, минулої доби наші воїни просунулися на 500-1000 метрів у районі адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями і звільнили приблизно три квадратні кілометри території в цьому районі. 

Водночас речник Генштабу України Андрій Ковальов заявив, що з початку контрнаступальних операцій Збройні сили України звільнили понад 100 квадратних кілометрів території.

Тим часом ватажок групи «Вагнер» Євген Пригожин 13 червня заявив, що українські сили, ймовірно, звільнили понад 100 квадратних кілометрів. 

Крім того, російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували наземні штурми на південний захід від Оріхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області в ніч на 13 червня.

Також російські джерела широко повідомляли, що останніми днями темпи українських операцій у районі Оріхова знизилися.

У звіті наводиться й повідомлення управління екологічної безпеки Міністерства оборони України та представника протимінної діяльності майора Владислава Дудара про те, що росіяни регулярно руйнують невеликі дамби на півдні України для зриву українських контрнаступальних операцій. 

Теги: ЗСУ контрнаступ Донеччина Запорізька область Бахмут

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