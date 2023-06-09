РФ хотіла зірвати контрнаступ на Херсонщині, а в України зовсім інші плани – Данілов

Одна з ймовірних причин підриву дамби – унеможливити контрнаступ України на Херсонському напрямку

Підрив Каховської ГЕС може мати катастрофічні наслідки для громадян РФ. Відповідальність за підрив дамби нестимуть і ті, хто давав вказівку це зробити, і ті, хто виконав її. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

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За словами Данілова, одна з ймовірних причин підриву дамби – унеможливити контрнаступ України на Херсонському напрямку.

«Я хочу сказати, що, перш за все, росіяни це робили з військовою ціллю для того, щоб ми не пішли в контрнаступ саме на Херсонському напрямку. Хоча, я думаю, сьогодні можна чітко розуміти, що у нас були зовсім інші плани», – зазначив Данілов.

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Нагадаємо, що у ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.