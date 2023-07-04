Данілов назвав найголовніше завдання Сил оборони

Чим більше окупантів буде знищено зараз, тим легше буде звільняти українські території

Секретар РНБО Данілов наголосив, що зараз війна на знищення «дорівнює війні за кілометри»

Сили оборони України на даному етапі бойових дій мають максимально знищувати живу силу окупантів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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«Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні», – зазначив Данілов.

За його словами, зараз війна на знищення «дорівнює війні за кілометри».

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«Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком», – наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов заявив про успіхи Сил оборони України скріншот

Нагадаємо, що протягом останнього тижня Силам оборони України вдалося звільнити 9 км² території на сході та 28,4 км² – на півдні. ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.