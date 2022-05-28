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  4. Данілов розповів, що треба зробити з Росією після її розвалу
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    Політика

    Данілов розповів, що треба зробити з Росією після її розвалу

    Данілов розповів, що треба зробити з Росією після її розвалу
    Коллаж 24 канала

    Секретар РНБО впевнений, що Росія не зможе зберегтися

    Після відходу від влади диктатора Володимира Путіна і розвалу Росії, необхідно позбавити її територію зброї, в тому числі і ядерної. Інакше збережеться небезпека для всього світу. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов інтерв'ю «24 каналу».

    Як зазначив Данилов, Путіна прибере саме життя. «Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті», – сказав він.

    Данилов впевнений, що Росія не зможе зберегтися, «тому що це штучне утворення». «Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося «вчора», але ще потрібно трохи почекати», - додав він.

    За його словами, з Росії повинні прибрати зброю, в тому числі ядерну, оскільки дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.

    «Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато бажаючих стати Путіним», – сказав секретар РНБО.

    Данилов нагадав, що є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно живуть в нападі на інші країни. «Росія одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території», – додав він.

    Нагадаємо, Данілов зробив тривожний прогноз на наступні тижні.

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    Теги: росія окупанти РНБО ООН війна Україна небезпека окупація Олексій Данилов #stoprussia
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    Данілов розповів, що треба зробити з Росією після її розвалу